«Единый Центр» официально проинформировал Минюст о смене лидера

Политическая партия «Единый Центр» направила в Министерство юстиции официальное сообщение об изменении в составе руководящих органов партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, полномочия председателя партии сложил Анатолий ШИБИКО. На должность председателя партии избран Игорь КРИЛЬ. Соответствующее решение было принято 27 марта 2008 года во время второго этапа VІ внеочередного съезда и политического совета политической партии «Единый Центр».

Министерство юстиции приняло к сведению информацию о внесении изменений в состав руководящих органов политической партии «Единый Центр» и внесло соответствующую запись в Реестр политических партий Украины.

*** В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.

Политическая партия «Единый Центр» была зарегистрирована Министерством юстиции 24 сентября 1999 года и внесена в Реестр политических партий под №58. Предыдущее название партии - Партия Частной Собственности - было сменено решением V внеочередного съезда, который состоялся 1 марта 2008 года.