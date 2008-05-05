Томенко боится, что Киев променяет мэра на шашлыки

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО не исключает, что киевская молодежь может проигнорировать выборы мэра столицы и Киевсовета, которые пройдут 25 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение депутат высказал, комментируя результаты социсследования, проведенного 18-22 апреля “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики, а также планы нынешних киевских властей.

“Принимая во внимания результаты исследования и “активное” празднование Дня Киева, можно предположить, что голосовать на избирательные участки придут люди преимущественно старшего и среднего возраста. Поэтому сегодня все участники избирательной гонки должны быть заинтересованы, чтобы будущее Киева определяли все его жители, и молодежь не оставалась в стороне от принятия решений о судьбе столицы Украины”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Так, согласно результатам исследования, 56,7% опрошенных выразили уверенность, что будут принимать участие в досрочных выборах мэра Киева и депутатов Киевсовета, 41,2% респондентов еще не определились с решением и 2,1% - уверены, что не будут принимать участие.

Эксперты также указывают на то, что практика проведения исследований во время избирательных кампаний местных выборов, которые происходили не одновременно с парламентскими выборами, свидетельствует, что явка избирателей может быть существенно меньше, чем процент тех, кто заявлял о том, что они обязательно будут принимать участие в голосовании. По мнению экспертов, есть вероятность, что явка избирателей будет меньше 59-60%.

“Украинский демократический круг” по заказу Института политики проводил исследование 18-22 апреля 2008 года среди взрослого населения Киева. Всего по месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Выборочная совокупность формировалась таким образом, чтобы население десяти киевских районов было пропорционально представленным. На завершающем этапе происходил квотный отбор респондентов в домохозяйствах по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки с достоверностью 0,95 не превышает ±2,8%.