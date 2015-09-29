Мы остановили российскую армию, но в любой момент конфликт может развиться - Порошенко

Об этом он сказал в интервью американской газете Washington Post, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Обращаясь к американской аудитории, он сказал: «Вы должны понять, что существует очень опасный конфликт в центре Европы с участием тысяч российских военнослужащих. Мы делаем все возможное, чтобы заблокировать Путину политическую и финансовую поддержку. Мы остановили российскую армию. Но мы понимаем, что в любой момент конфликт может развиваться», - сказал президент Украины.

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Он отметил, что, помогая Украине, Америка делает инвестиции в собственную безопасность. "Каждый американец должен это понимать. Когда дело доходит до военного сотрудничества - это инвестиции в национальную безопасность США. То же самое касается Европы. Глобальная безопасность не может быть построена без эффективной координации противодействия агрессии», - подчеркнул Порошенко.

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Говоря о военной помощи, президент отметил, что Украине необходимо защитное вооружение, которое повысит обороноспособность украинских Вооруженных сил. Речь идет о противобатарейных радарах, беспилотных летательных аппаратах и защищенных системах связи.