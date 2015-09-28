Путин считает, что необходимо согласовать с боевиками на Донбассе "ключевые элементы устройства" Украины

19:48, 28 сентября 2015
Политика
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо согласовать с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе «ключевые элементы устройства» Украины.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии о мировых проблемах в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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«Поставили постсоветские страны перед ложным выбором – быть им с Западом или с Востоком. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произошло в Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и из вне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война», - заявил Путин.

По его словам, остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

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