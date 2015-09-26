В Хмельницком избирательная комиссия уже зарегистрировала 8 кандидатов в мэры города
01:46, 26 сентября 2015Политика
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В Хмельницком избирательная комиссия на сегодняшний день зарегистрировала 8 кандидатов в мэры города на выборы 25 октября.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя комиссии Виталий Швед.
По его данным, зарегистрировано 6 самовыдвиженцев: гендиректор ООО “Лемма” (Киев) Валентин Полозюк, пенсионер Степан Зайцев, местный застройщик Валентина Немерюк (Бевза), врач Александр Пидмурняк, Иван Бондарь, общественный активист Николай Кулик и двое кандидатов от партий: Юрий Самолюк от «Объединения «Самопомощь» и Олег Лукашук от ВО “Батькивщина”.
Кроме этого, городская избирательная комиссия зарегистрировала избирательные списки кандидатов в депутаты Хмельницкого городского совета от “Самопомощи” (42 человека) и партии «Единый центр» (33 человека).
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