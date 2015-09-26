В Хмельницком избирательная комиссия уже зарегистрировала 8 кандидатов в мэры города

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя комиссии Виталий Швед.

По его данным, зарегистрировано 6 самовыдвиженцев: гендиректор ООО “Лемма” (Киев) Валентин Полозюк, пенсионер Степан Зайцев, местный застройщик Валентина Немерюк (Бевза), врач Александр Пидмурняк, Иван Бондарь, общественный активист Николай Кулик и двое кандидатов от партий: Юрий Самолюк от «Объединения «Самопомощь» и Олег Лукашук от ВО “Батькивщина”.

Кроме этого, городская избирательная комиссия зарегистрировала избирательные списки кандидатов в депутаты Хмельницкого городского совета от “Самопомощи” (42 человека) и партии «Единый центр» (33 человека).