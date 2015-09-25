Лутковская посоветовала российскому омбудсмену не смотреть российскую пропаганду

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посоветовала своей российской коллеге Элле Памфиловой не верить российской пропаганде.

Таким образом она прокомментировала заявление Памфиловой, которая высказалась о своем решении пересмотреть формат контактов с украинским омбудсменом, сообщила пресс-служба украинского уполномоченного.

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«Мы советуем нашей российской коллеге не читать тексты российской пропаганды, а пользоваться первоисточниками. Мы очень сожалеем, что она лично не присутствовала и не приняла предложение Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) о совместном завтраке с целью обсуждения путей углубления взаимодействия. Надеемся, что никакая пропаганда и искажение информации не будут иметь существенного влияния на дальнейшее взаимодействие», – отметила Лутковская.

Напомним, вчера, 24 сентября 2015 года, должна была состояться встреча Лутковской с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Памфиловой. Предполагалось обсудить возможные пути решения вопроса перемещения по территории АР Крым осужденных лиц, которые изъявили желание отбывать дальнейшее наказание на территории материковой Украины. Также омбудсмены планировали обсудить вопросы проведения совместных, в том числе с участием представителей БДИПЧ, мониторинговых визитов в места отбывания наказаний в АР Крым с целью обеспечения соблюдения прав человека в этих учреждениях.