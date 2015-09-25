Порошенко хочет отменить свободную экономическую зону в Крыму - Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что президент Украины Петр Порошенко дал указание внести закон об отмене Закона Украины «О свободной экономической зоне Крыма».
Об этом он сказал в эфире на телеканале «2+2», сообщает пресс-служба «БПП».
«Президент дал указание, чтобы в ближайшее время - я думаю, что в ближайшую неделю заседаний, был внесен закон об отмене Закона Украины о свободной экономической зоне в Крыму. И таким образом, все это перейдет в правовую часть поля», - сказал Чубаров.
Кроме того, он сообщил, что депутаты должны также принять законы, которые будут касаться энергетической блокады Крыма.
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«Потом доберемся и до принятия законов или иных нормативных актов по поставкам электроэнергии в Крым. Мы должны это все сделать не позднее, чем в октябре», - отметил председатель Меджлиса.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. В акции принимают участие крымские татары, активисты «Правого сектора» и других организаций.
По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.
Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.
22 сентября оккупационная власть Крыма рекомендовала местным средствам массовой информации не использовать в своих материалах название «Меджлис».
Кроме того, рассматривается вопрос о запрете деятельности в России Меджлиса крымскотатарского народа, возглавляемого Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заявил в четверг «вице-премьер Крыма» Руслан Бальбек.