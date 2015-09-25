Порошенко хочет отменить свободную экономическую зону в Крыму - Чубаров

Об этом он сказал в эфире на телеканале «2+2», сообщает пресс-служба «БПП».

«Президент дал указание, чтобы в ближайшее время - я думаю, что в ближайшую неделю заседаний, был внесен закон об отмене Закона Украины о свободной экономической зоне в Крыму. И таким образом, все это перейдет в правовую часть поля», - сказал Чубаров.

Кроме того, он сообщил, что депутаты должны также принять законы, которые будут касаться энергетической блокады Крыма.

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«Потом доберемся и до принятия законов или иных нормативных актов по поставкам электроэнергии в Крым. Мы должны это все сделать не позднее, чем в октябре», - отметил председатель Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. В акции принимают участие крымские татары, активисты «Правого сектора» и других организаций.

По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.

22 сентября оккупационная власть Крыма рекомендовала местным средствам массовой информации не использовать в своих материалах название «Меджлис».

Кроме того, рассматривается вопрос о запрете деятельности в России Меджлиса крымскотатарского народа, возглавляемого Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заявил в четверг «вице-премьер Крыма» Руслан Бальбек.