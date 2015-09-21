Блокада Крыма: Оккупационная власть заявила о полной замене украинских товаров на российские

Об этом заявил так называемый "глава республики" Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Уже практически все сетевые компании и частные предприниматели заключили договоры с материковыми сельхозпроизводителями. У нас сейчас на рынках 90% - это продукция российского производства. При таком подходе в течение двух недель на полках супермаркетов совсем не будет украинской продукции», - сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты с 12:00 20 сентября начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

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По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Чубаров не исключил, что вслед за "продуктовой блокадой" Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекратить поставки электроэнергии на полуостров.