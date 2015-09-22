Поклонская: На территории Крыма никаких "Меджлисов" нет
Официально зарегистрированных организаций в Крыму и Севастополе со словами «Меджлис» «Управление Меджлиса», «Меджлис крымско -татарского народа» не существует.
Об этом в письме от имени местного "министерства" крымским СМИ заявила назначенный российскими оккупантами "прокурор" Наталья Поклонская, сообщает sevastopol.su.
«...На территории республики не зарегистрированы некоммерческие организации с наименованием или частью наименования «Меджлис», а также «Меджлис крымско -татарского народа", - говорится в официальном сообщении.
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Основываясь на этом письме, оккупационное министерство "настоятельно рекомендует" средствам массовой информации Крыма прекратить использование в новостных сюжетах, статьях и интервью наименования или частей наименования "несуществующих организаций".