Расходы госбюджета на оборону должны составлять не менее 3% от ВВП - Военная доктрина

Об этом говорится в Военной доктрине, текст которой опубликован на сайте президента Украины.

"Для достижения целей Военной доктрины общий объем расходов на оборону должен составлять не менее трех процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта на соответствующий год", - отмечается в документе.

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К приоритетным направлениям финансирования потребностей обороны в Военной доктрине определили проведение интенсивной боевой подготовки воинских частей и подразделений сил обороны; реализацию государственного оборонного заказа с учетом приоритетности закупок и разработку новых образцов вооружения и военной техники; выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, создание, расширение номенклатуры и объемов выпуска наукоемкой конкурентоспособной продукции в оборонном секторе экономики.

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Также необходимо обеспечивать эффективное функционирование разведывательных органов Украины; реализовывать социальные и правовые гарантии военнослужащих и членов их семей; финансировать мероприятия стратегических коммуникаций, говорится в доктрине.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О новой редакции Военной доктрины Украины».