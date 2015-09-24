Климкин рассказал, когда Украина может получить безвизовый режим с ЕС

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Безвизовый режим, я считаю, будет в следующем году. Окончательный отчет должен быть 15 декабря 2015 года. Затем он будет рассматриваться Европейской комиссией и Европейским советом. И потом запустится процесс технического исполнения. Это будет продолжаться несколько месяцев", - отметил в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной".

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Климкин добавил, что до декабря Рада должна принять 12 законопроектов, необходимых для позитивного решения по вопросу безвизового режима. "У нас остается 12 законов, которые я очень надеюсь, мы начнем имплементировать. Пролезть просто так из-за невыполнения реформ политически нам не удастся. Поскольку эти реформы считаются Европейским Союзом фундаментальными для обеспечения предсказуемости ситуации и стабильности ситуации. Это касается коррупции, это касается реформы правоохранительных органов и это касается реформы миграционного менеджмента", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

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Как сообщал УНИАН, диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

По данным МИД Украины, экспертные миссии Евросоюза по оценке выполнения обязательств Украины для введения безвизового режима будут работать в Украине в сентябре-ноябре этого года.

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18 августа президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что Украина передала Еврокомиссии отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима и ожидает положительную рекомендацию относительно введения безвизового режима.

В ответ Юнкер заверил, что Еврокомиссия выполнит свою часть обязательств и на основе оценки достигнутого Украиной прогресса до 15 декабря представит соответствующие рекомендации на рассмотрение государств Европейского Союза.