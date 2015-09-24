В Минске Россия пытается склонить Украину к переговорам с представителями боевиков - Марчук

Об этом сообщил представитель Украины в группе по безопасности Евгений Марчук, передает "Украинская правда".

"Формат работы нашей группы трехсторонний: Украина, Россия и ОБСЕ, такой как и в Трехсторонний контактной группе. Представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей приглашает координатор ОБСЕ, который ведет заседание и который может задать им вопросы. Мы им вопросов не ставим", - рассказал Марчук.

Он подчеркнул, что главным оппонентом является представитель России.

"Мы ведем дискуссию с ним. Хотя он иногда заявляет, чтобы мы договаривались именно с этими "представителями". Но они не являются стороной переговорного процесса. Будучи в статусе приглашенных, они не могут влиять ни на повестку дня заседания, ни на принятие решения", - подчеркнул Марчук.

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"Россия всячески пытается вывести Украину на прямые переговоры с ними и на уровне рабочих групп, и на уровне ТКГ, чтобы потом заявить всему миру, что война на Донбассе - это внутренний украинский конфликт и она к нему никак не причастна", - рассказал он.

Отмечается, что российская сторона, чтобы достичь этой цели, несколько раз прибегала к демаршам, как на уровне ТКГ, так и на уровне рабочих групп.

"Однажды даже демонстративно уходила из переговоров безопасности группы. И только благодаря усилиям председателя СММ ОБСЕ в Украине посла Апакана переговоры удавалось восстановить", - отметил Марчук.