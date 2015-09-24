Ситуация в Сирии может сыграть на руку Украине - Парубий

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает "Голос Америки".

"Мы ожидаем и надеемся, что политика Белого дома в отношении Украины будет более решительной после президентских выборов, потому что на самом деле на сегодня и демократы, и республиканцы полностью едины в том, чтобы предоставить Украине летальное вооружение", - отметил он.

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В этой связи он сообщил, что провел встречи с членами Конгресса США, во время которых поднимался вопрос оружия. Парубий отметил, что украинская сторона вынуждена обращаться к сенаторам и конгрессменам, чтобы их позиция в этой связи была постоянной и твердой.

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По его словам, в разговоре с сенаторами он услышал интересные мысли, что ситуация в Сирии невольно может сыграть на руку Украине. "Если будет принято решение предоставить оружие США в конфликте в Сирии, это избавит Белый дом каких-либо аргументов не предоставлять оборонительное оружие Украине", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, в мае Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете США на новый финансовый год, который, среди прочего, предусматривает финансирование поставок оружия Украине.