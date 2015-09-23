Садовый снова баллотируется в мэры Львова от "Самопомочи"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской городской организации политической партии "Объединение "Самопомич".

Как отмечается в сообщении, "Объединение "Самопомич" идет на местные выборы в 24 областях Украины. Больше всего советов охвачено во Львовской области. Здесь "Самопомич" выдвигает кандидатуры во всех районных и городских советах и поддерживает 8 претендентов на должность мэра, среди которых и лидер партии, действующий мэр Львова Садовый".

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«Для меня эти выборы - возможность отчитаться перед обществом и согласовать новые приоритеты развития. В городе реализуется стратегия развития до 2025 года. Моя программа «Львов 2020» - это определение приоритетных проектов в каждой отрасли на следующие 5 лет. Приглашаю всех ознакомиться с нашими предложениями, обсуждать и предлагать свои идеи», - отметил лидер партии "Самопомич".

Справка УНИАН. Андрей Садовый - председатель политической партии «Объединение «Самопомич», соучредитель ТРК «Люкс». Городской председатель Львова с 25 апреля 2006 года.