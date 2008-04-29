Комарницкий: Рейтинг Блока Черновецкого совпал с номером в бюллетене

Сегодня Территориальная избирательная комиссия города Киева провела жеребьёвку среди местных организаций партий и блоков, которые будут принимать участие в досрочных выборах в Киевсовет 25 мая. По результатам жеребьёвки Блок Леонида Черновецкого в избирательном списке окажется на 31 месте.

«Уверен, что этот номер будет для нас счастливым. Ведь сейчас рейтинг Блока Черновецкого совпадает с этим номером», - сказал в комментарии журналистам глава фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий.

В то же время он уверен в том, что их рейтинг будет расти и дальше, и у блока в Киевсовете будет большинство. «Надеюсь, что людям удастся разобраться в метровых списках, они найдут нужный номер и проголосуют», - подчеркнул Комарницкий.