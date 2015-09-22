Депутат требует от ГПУ расследовать превышение служебных полномочий Гройсманом и Шокиным при задержании Мосийчука

Народный депутат Украины, член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Андрей Денисенко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о совершении преступления председателем ВРУ Владимиром Гройсманом и генпрокурором Виктором Шокиным при рассмотрении вопроса о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Игоря Мосийчука. По словам депутата, речь идет о превышении служебных полномочий указанными лицами, за что предусмотрено от 7 до 10 лет тюрьмы.

«Я не настолько наивен, чтобы надеяться на торжество закона и справедливости от Шокина относительно себя любимого и своего подельника Гройсмана. Но зафиксирую их преступную деятельность для будущего. Заявления, как и рукописи, не горят», – аргументировал свои действия Денисенко.

Народный депутат отметил, что голосование за предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Игоря Мосийчука прошло с нарушением регламента: в частности, не было соблюдено законодательное требование о полной процедуре рассмотрения, вопрос не прошел рассмотрение в регламентном комитете, а самому Мосийчуку не предоставили предусмотренные законом 30 минут на объяснения.

Кроме того, задержание Мосийчука произошло на основании видео, которое является результатом негласных следственных действий и не признано судом как надлежащее доказательство. Также не были соблюдены принципы презумпцииневиновности.