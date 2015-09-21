Для рассмотрения вопроса отставки Шокина не хватает 36 подписей депутатов - Соболев

Как отмечается в сообщении на сайте "Самопомочи", у Соболева сейчас находятся подписные листы.

"После того, как Шокин показал шоу в Верховной Раде, новых подписей, к сожалению, не было. Но я надеюсь, что они появятся", - отметил Соболев.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил, что в Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генпрокурора Шокина.

Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов.