Для рассмотрения вопроса отставки Шокина не хватает 36 подписей депутатов - Соболев
14:47, 21 сентября 2015Политика
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Заместитель председателя фракции "Самопомочи", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции Егор Соболев заявляет, что под постановлением о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Виктору Шокину собрано уже 114 подписей народных депутатов.
Соболев надеется, что необходимое количество подписей насобирают / Фото УНИАН
Как отмечается в сообщении на сайте "Самопомочи", у Соболева сейчас находятся подписные листы.
"После того, как Шокин показал шоу в Верховной Раде, новых подписей, к сожалению, не было. Но я надеюсь, что они появятся", - отметил Соболев.
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Как сообщал УНИАН, 12 июня депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил, что в Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генпрокурора Шокина.
Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов.
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