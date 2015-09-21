Для рассмотрения вопроса отставки Шокина не хватает 36 подписей депутатов - Соболев

14:47, 21 сентября 2015
Политика
532 0

Заместитель председателя фракции "Самопомочи", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции Егор Соболев заявляет, что под постановлением о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Виктору Шокину собрано уже 114 подписей народных депутатов.

Фото УНИАН

Как отмечается в сообщении на сайте "Самопомочи", у Соболева сейчас находятся подписные листы.

"После того, как Шокин показал шоу в Верховной Раде, новых подписей, к сожалению, не было. Но я надеюсь, что они появятся", - отметил Соболев.

Читайте такжеРаде рекомендуют уволить Шокина с должности генпрокурора

Как сообщал УНИАН, 12 июня депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил, что в Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генпрокурора Шокина.

Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter