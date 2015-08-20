СМИ сообщили о серьезной болезни Шокина и его грядущей отставке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"Он серьезно болен. Я так понимаю, еще при его назначении было оговорено, что он работает до осени, а потом дает дорогу молодым. Он подаст в отставку в сентябре - первой половине октября", - сказал РБК-Украина один из помощников генпрокурора.

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Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявлял о намерении рекомендовать парламенту рассмотреть вопрос об увольнении Шокина с должности генерального прокурора Украины.

Напомним, 13 июля лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что в парламенте уже собрано 73 подписи депутатов за рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генпрокурора.

Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов.