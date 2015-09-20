Порошенко: в госбюджете-2016 необходимо предусмотреть средства на повышение выплат военнослужащим

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

"Уверен в том, что проект государственного бюджета должен иметь все основания для того, чтобы денежное обеспечение украинского воина возросло", - заявил Порошенко.

Президент считает, что если военнослужащие, которые служат по контракту, начнут получать по 6-7 тыс. грн, то качество украинского войска будет повышаться.

"И контрактная составляющая украинского войска будет расти", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПрограмма по обеспечению военнослужащих жильем в 2015 году провалена – эксперт

Как сообщал УНИАН, в Минобороны заявили, что будут просить Кабмин в 2016 году увеличить военный бюджет на почти 20 млрд грн – до 67,8 млрд грн.

В 2015 году в госбюджете на нужды Минобороны предусмотрено 52,2 млрд грн.