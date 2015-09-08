Президент на днях соберет заседание СНБО для обсуждения военного бюджета на 2016 год
14:11, 08 сентября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на днях состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное обсуждению военного бюджета на следующий год.
Заседание СНБО будет посвящено военному бюджету на 2015 год / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время расширенного заседания правительства.
"Со дня на день состоится заседание СНБО, посвященное военному бюджету на следующий год", - сказал он.
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Президент подчеркнул необходимость роста денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил и бойцов Национальной гвардии.
"Если мы говорим о контрактной армии - каждый контрактник должен получать достойное денежное обеспечение", - сказал Порошенко.
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