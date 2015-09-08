Президент на днях соберет заседание СНБО для обсуждения военного бюджета на 2016 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время расширенного заседания правительства.

"Со дня на день состоится заседание СНБО, посвященное военному бюджету на следующий год", - сказал он.

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Президент подчеркнул необходимость роста денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил и бойцов Национальной гвардии.

"Если мы говорим о контрактной армии - каждый контрактник должен получать достойное денежное обеспечение", - сказал Порошенко.