В Украине пожизненные должности судей намерены получить боевики и пророссийские крымчане

Среди них и подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне боевиков, а также крымчане, которые рассматриваются на должности судей в России.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Верховной Рады Владимир Гройсман.

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"В предложенном списке есть не только такие одиозные персонажи как печально известный судья Кицюк, но и некоторые судьи из оккупированного Крыма, которые рассматриваются на соответствующие должности в России, среди списка даже удалось выявить лиц, которые подозреваются в участии в боевых действиях на востоке на стороне поддерживаемых Россией боевиков", - говорится в сообщении.

При этом Гройсман подчеркнул, что данную информации передадут всем депутатам для обязательного учета при принятии решения по каждому судье.