Боненбергер: "Образ Украины в мире заслоняет личина, созданная Россией"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал американский журналист, бывший военный, служивший в Афганистане Адриан Боненбергер.

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По его словам, в Украине работа с информацией далека от идеала. "До того как я приехал в Украину, чтобы писать о войне, я никогда не слышал о голодоморе. Когда говорю о нем с друзьями, для них это чаще всего оказывается новостью", - отметил журналист.

По его мнению, для этого есть 2 причины: "с одной стороны - активно пропагандируемая российская интерпретация истории, которая уже 80 лет подает Украину в наихудшем свете. С другой - неготовность части украинских политиков и военных подпустить западных журналистов ближе".

При этом Адриан Боненбергер отметил, что Украина не в состоянии контролировать фальшивки, запускаемые Россией. "У Украины проблемы с пиаром, ее образ заслоняет личина, созданная Россией. Поэтому Киеву пора убедить весь мир в том, что страна достойна помощи и сочувствия. А ради победы в информационной войне с РФ, Украине лучше перейти в наступление. Такой шаг реален, не требует лишних затрат, и это то, что нужно было сделать еще вчера", - отметил Адриан Боненбергер.

Полный текст интервью Адриана Боненбергера читайте в выпуске журнала "Новое время" 18 сентября.