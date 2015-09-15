Правительство не хочет отдавать общинам контроль за деньгами - политики

Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак, комментируя заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка о выделении 2 млрд. грн. для погашения задолженности работникам социальной сферы.

Обещанные премьером средства, убежден Александр Мазурчак, не решат проблему с задолженностями, накопившимися перед бюджетниками прежде всего в маленьких городках. «Громаде нужно наконец разрешить самой определять, как и что финансировать в своем городе. Иначе ситуации, при которых Кабинет министров будет распределять средства в ручном режиме, будут повторяться», - отметил Александр Мазурчак. По его мнению, для решения этого вопроса необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс и начать реальный процесс децентрализации. Однако правительство не спешит предоставлять громадам финансовую независимость

По словам сопредседателя «Нашего края», именно из-за отсутствия системных изменений в городах районного значения сложилась катастрофическая ситуация с выплатами бюджетникам. Прежде всего, это касается финансирования детских садов, домов культуры и библиотек, поскольку средства на них продолжают распределять назначенные Киевом чиновники райгосадминистраций. «В подавляющем большинстве они не знают реальных проблем района. К тому же, не несут ответственности перед громадами», - заявил Александр Мазурчак.

Он также напомнил, что «Наш край» неоднократно обращал внимание киевских чиновников на эти проблемы. Поэтому разовое выделение Кабмином средств проблему с задержками зарплат не решит - без системных изменений долги будут накапливаться вновь.

В связи с этим партия «Наш край» выступила с требованием к правительству начать системную децентрализацию, разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в Бюджетный кодекс, которые расширят полномочия органов местного самоуправления и обеспечат гарантии полного финансирования потребностей громад.

Напомним, 13 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство выделит 2 миллиарда гривен для помощи районам, в которых не хватает средств на выплаты заработной платы для работников бюджетной сферы. Задолженность по зарплатам обещают погасить до конца месяца.