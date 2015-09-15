В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали закон о конфискации имущества экс-чиновников

Так считает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

«Европейская Бизнес Ассоциация, конечно же, выступает не за избирательное правосудие, а за справедливую судебную власть, которая будет защищать закон. Если же парламент будет брать на себя несвойственные ему функции, то, мне думается, это не совсем правильная дорога, каким бы ни было отношение общества к тем или иным субъектам. Если есть какие-то претензии к этим людям или компаниям, то нужно все сделать правильно, проявить политическую волю, довести процесс до конца и восстановить справедливость. А законами или отдельными законопроектами такие вещи делать не совсем корректно в стране, претендующей на звание демократической и развивающейся в рамках европейского фарватера» - отметила она.

Исполнительный директор ЕБА не думает, что закон в случае его принятия сильно отразится на активности иностранных инвесторов, которые и так не спешат в Украину. В то же время Анна Деревянко полагает, что депутаты не должны забывать о здравом смысле.

« Если наша страна планирует строить какие-то социальные институции, то подавать законопроекты, направленные против тех или иных людей, не совсем корректно. Тогда парламент подменяет собой другие ветви государственной власти» - отметила она .

Отметим, что ранее законопроект №3025 раскритиковал депутат Европарламента депутат Пятрас Ауштрявичюс, вице-председатель группы «Альянс либералов и демократов за Европу». Он отметил, что экспроприация и конфискация имущества может быть произведена только после тщательного расследования и суда, и только после вынесения судебного решения.

«Если указанные критерии не будут соблюдены, люди могут обращаться в Высший Суд Украины или подавать апелляцию в Европейский Суд по Правам Человека за компенсацией вследствие нарушения их прав» - отметил он.

«Я убежден, что Украина должна следовать по пути юридической независимости и прозрачности, обеспечивающим разделение юридической и политической власти, только таким образом можно проложить фундамент для правильно управляемого и демократического государства» - заявил Пятрас Ауштрявичюс.

Напомним, что Верховной Раде Украины предлагают утвердить особый режим конфискации имущества Виктора Януковича, Николая Азарова, Раисы Богатыревой, братьев Клюевых, Виктора Пшонки и других. Проект закона зарегистрирован народными депутатами от «Народного фронта» Татьяной Чорновол и Олегом Барной.