Томбинский надеется на ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС до конца года

11:31, 15 сентября 2015
Политика
358 0

Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский надеется, что Греция и Кипр ратифицируют соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС до конца этого года.

Фото УНИАН

Об этом он сказал журналистам во вторник. "Было бы очень полезно, чтобы это было закончено до конца этого года, до времени, когда будет применяться зона свободной торговли", - сказал Ян Томбинский.

Читайте такжеТомбинский заявляет, что Украине не хватает "некоторых элементов" для безвизового режима с ЕС

При этом он подчеркнул, что это является задачей тех стран, которые еще не завершили процесс ратификации этого соглашения.

"В ЕС нет инструмента, чтобы заставить тот или иной парламент это сделать - это задача правительства. Премьер и президент подписали соглашение, что они рекомендуют парламенту его ратифицировать", - добавил Ян Томбинский.

Глава представительства ЕС отметил, что вопрос ускорения ратификации этого соглашения также поднимается и на заседаниях европейских структур. "Но это внутренняя задача этих стран", - сказал Ян Томбинский.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации в 2014 году. В том же году Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter