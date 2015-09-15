Томбинский надеется на ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС до конца года

Об этом он сказал журналистам во вторник. "Было бы очень полезно, чтобы это было закончено до конца этого года, до времени, когда будет применяться зона свободной торговли", - сказал Ян Томбинский.

Читайте такжеТомбинский заявляет, что Украине не хватает "некоторых элементов" для безвизового режима с ЕС

При этом он подчеркнул, что это является задачей тех стран, которые еще не завершили процесс ратификации этого соглашения.

"В ЕС нет инструмента, чтобы заставить тот или иной парламент это сделать - это задача правительства. Премьер и президент подписали соглашение, что они рекомендуют парламенту его ратифицировать", - добавил Ян Томбинский.

Глава представительства ЕС отметил, что вопрос ускорения ратификации этого соглашения также поднимается и на заседаниях европейских структур. "Но это внутренняя задача этих стран", - сказал Ян Томбинский.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации в 2014 году. В том же году Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.