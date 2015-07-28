Томбинский заявил, что вопрос предоставления Украине нелетального оружия не в компетенции ЕС
13:01, 28 июля 2015Политика
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По словам посла, уже девять государств ЕС поставили нелетальное оборудование украинской армии, но «мы этого не делаем на уровне европейских институтов».
Вопрос предоставления нелетального оружия Украине находится в руках стран - членов ЕС / Фото УНИАН
Глава Представительства ЕС в Украине, посол Ян Томбинский отмечает, что вопрос поставок Украине нелетального оружия решают государства - члены ЕС, а не Евросоюз как таковой.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время телефонной конференции.
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«Этот вопрос находится в руках стран - членов ЕС. Евросоюз не работает в этой сфере. Государства-члены вольны это делать, если это не нарушает международные обязательства», - сказал Томбинский.
По словам посла, уже девять государств ЕС поставили нелетальное оборудование украинской армии, но «мы этого не делаем на уровне европейских институтов».
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