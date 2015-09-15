Березюк: "Самопомич" пока что остается в коалиции

Об этом Березюк заявления в эфире ICTV вечером 14 сентября, передает Украинская правда.

"На сегодняшний день мы остаемся в коалиции - только для того, чтобы дать шанс коалиции управлять государством. Есть шанс - мы будем работать, не будет шанса - мы об этом скажем", - заявил Березюк.

Он также сообщил, что в ходе встречи лидеров фракций коалиции и президента Петра Порошенко обсуждались несколько ключевых вопросов, в частности - формат работы коалиции, судебная реформа, тарифы и экономический блок.

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"Мы попытались договориться, что мы возвращаемся к режиму работы "Совет коалиции", который был в начале, ищем консолидированные, консенсусные решения, выходим в зал и не голосуем принципиальные для государства решения голосами "Оппозиционного блока", - отметил он.

Также Березюк сообщил, что с президентом обсуждался вопрос внесения изменений в Конституцию в ходе судебной реформы.

"Если мы собираемся вносить изменения относительно судопроизводства, в этих изменениях должно будет предложение, что мы предполагаем смену судей. Мы должны заложить то, что судьи в течение года-двух-трех должны быть изменены. Да, за один день мы 9500 судей не сменим. Но в текущем году мы точно должны заменить изменить 300 судей - или сколько их - высших апелляционных судов в Киеве", - заявил Березюк.

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Кроме этого в ходе встречи обсуждался экономический блок вопросов, в частности - реформа на таможне.

"Таможня как решето. За три месяца предложения по сотрудничеству с британскими и швейцарскими компаниями полностью саботируются руководством ГФС и Кабмином. Таможня служит олигархам и бандитам, а не обществу и государству", - заявил глава фракции "Самопомич".

Также обсуждался вопрос тарифов. Как заявил Березюк, они начислены непрозрачно, "без учета важнейших факторов, в том числе и баланса газа, который точно уменьшился, а значит, должен уменьшиться и тариф".

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Как сообщал УНИАН, по словам лидера фракции "Самопомощь" Олега Березюка, сегодня, 15 сентября, Верховная Рада Украины должна внести кадровые вопросы, которые касаются отставки вице-премьер-министра Валерия Вощевского и министра здравоохранения Александра Квиташвили.