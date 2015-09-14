Кто сорвет "предвыборный банк"?

Системный кризис - явление заразное и поэтому всеохватное. При затяжной болезни в состоянии упадка приходит, как материальная, так и интеллектуальная сфера. Одинаково сильно страдает как изготовление утюгов, так и написание научных трудов.

Выборы, как производство продукта политического – наглядный тому пример. Для этого стоит присмотреться, к тому насколько нов/стар набор инструментов и технологий, которым собираются очаровывать электорат, чтобы понять, в какой точке падения мы находимся.

Что же в таком случае припасено в тревожном чемоданчике технологических новинок сезона-2015? Судя по продуктам жизнедеятельности штабов, он пуст. Как барабан. И неудивительно. Политтехнологический рынок тихо и мирно стагнирует который год подряд.

Слоновий намёк на революционную роль Интернета, прозвучавший во время Евромайдана, был замечен и благополучно забыт.

Только и радости, что к предвыборному джентельменскому набору добавились страницы в Facebook и подразделение ботоподдержки. Вот, собственно, и все обновления. Скучно, господа!

Со времён «Тигрюли» мало что изменилось. Дошло до того, что прошедшие черниговские выборы не были признаны полигоном обкатки новых технологий, что вполне справедливо - они стали проверкой эффективности старых.

Надежды на то, что выборы в местные советы порадуют фонтаном креативных идей и новых технологий, мизерны. Традиционный украинский консерватизм и природная осторожность людей, принимающих решение, будет диктовать предвыборную логику. Билборд к ситилайту, газета к буклету, тушёнка в пакетик - так с мира по голосу, глядишь, и наберётся проходной барьер. Нет прогресса, но нет и риска.

Но там, где есть проблемы, кроются огромные возможности. Особенно для тех, кто готов рискнуть. Тот, кто сделает ставку на новые подходы и новые технологии, может взять «предвыборный банк».

Например, Facebook по Киеву охватывает более одного миллиона человек – это гарантированная победа для того, кто найдёт персонализированный ключ к головам этой аудитории.

И это вместо того, чтобы искать пароли от домофонов для разноски тонн предвыборной макулатуры.

Генеральный директор Google Эрик Шмидт после проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс США в ноябре 2006 года был уверен, что президентские выборы 2008 года выиграет та партия, которая наиболее удачно воспользуется Интернет-технологиями. И как в воду глядел. Выиграл Обама, который, по словам главного оппонента Маккейна, «понял ДНК Интернета».

Ну а в целом, вряд ли можно «зажить по-новому», если технологии старые.

Андрей Демартино