Яценюк: Украина не пойдет на уступки в виде федерализации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уверил, что Украина не пойдет на уступки в виде федерализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время конференции в Киеве.

"Уступки, например, сделать в Украине федерализацию, мы не будем делать, ведь это вопрос расчленения Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подчеркивал, что децентрализация не имеет ничего общего с федерализацией, Украина стопроцентно будет оставаться унитарным государством.

По его словам, децентрализация не касается вопросов обороны, национальной безопасности, внешней политики, борьбы с коррупцией, обеспечения прав и свобод граждан.

“Украина есть, была и стопроцентно будет унитарным государством”, - уверил президент.