Порошенко уверяет, что Украина останется унитарной страной, несмотря на изменения в Конституции

Об этом в своем Твиттере написал Петр Порошенко, отметив, что Украина останется унитарным государством.

"Над изменениями в Конституцию в части децентрализации работали представители Донбасса. Уверяю, Украина останется унитарным государством!", - заверил Порошенко.

Над изменениями в Конституцию в части децентрализации работали представители Донбасса. Уверяю, Украина останется унитарным государством! — Петр Порошенко (@poroshenko) 26 июня 2015

Как говорится в предложенных нормами раздела ХV “Переходные положения” законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно территориального устройства и местного самоуправления; предложения к законопроекту рабочей группы от 26 июня), особенности местного самоуправления на отдельных территориях Донбасса определяются законом об особом порядке местного самоуправления.

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Предлагается определить, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей определяются законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В переходных положениях, в частности, предлагается установить, что в случае принятия председателем общины, советом общины, районным, областным советом акта, который не соответствует Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности президент приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд, временно приостанавливает полномочия председателя общины, совета общины, районного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного.

Этот уполномоченный направляет и организует деятельность соответствующих исполнительных органов местного самоуправления общины, районного, областного совета.

Кроме того, устанавливается, что внеочередные выборы депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов могут проводиться также в случае приостановления президентом полномочий председателя общины, органов местного самоуправления и назначения им временного государственного уполномоченного.

Внеочередные выборы в этом случае назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся не позднее чем в последнюю неделю срока полномочий временного государственного уполномоченного.

Распределение полномочий между органами местного самоуправления, которые образуются в селе, поселке, городе, районе, области, определяется законом на основе принципа субсидиарности.

В то же время, в предложениях еще не определено, в какой срок со дня вступления в силу закона осуществляется ликвидация местных государственных администраций.

При этом установлено, что префекты являются правопреемниками местных государственных администраций.

Переходными положениями устанавливается также, что одно или несколько поселений (сел, поселков, городов) составляют общины.

Еще не установлены также сроки осуществления размежевания земель, находящихся за пределами населенных пунктов.

Кроме того, в предложениях не определена дата проведения первых очередных выборов председателей общин, депутатов советов общин во вновь образованных административно-территориальных единицах, а также очередных выборов депутатов районных и областных советов как органов местного самоуправления, представляющих интересы территориальных громад. Соответственно, не определен срок действия мандатов.