Порошенко по завершении своей каденции хочет видеть в Украине мир
21:26, 10 сентября 2015Политика
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Президент Петр Порошенко заявляет, что по завершении своей каденции хочет видеть в Украине мир и повышение уровня жизни граждан.
Порошенко рассказал, что именно хочет видеть по завершении своей каденции / Фото president.gov.ua
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов. "Я не уверен, что при первой моей каденции нам удастся выйти на четкую перспективу членства... Первое, что я вижу, я вижу в Украине мир. Если второе - я вижу в Украине возвращенные оккупированные территории. Если третье - я вижу в Украине меньше коррупции", - сказал он, отвечая на вопрос, какой видит страну после завершения президентской каденции.
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Также, по его словам, он хочет видеть эффективный суд и повышение уровня жизни украинцев.
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