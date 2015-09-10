Порошенко по завершении своей каденции хочет видеть в Украине мир

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов. "Я не уверен, что при первой моей каденции нам удастся выйти на четкую перспективу членства... Первое, что я вижу, я вижу в Украине мир. Если второе - я вижу в Украине возвращенные оккупированные территории. Если третье - я вижу в Украине меньше коррупции", - сказал он, отвечая на вопрос, какой видит страну после завершения президентской каденции.

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Также, по его словам, он хочет видеть эффективный суд и повышение уровня жизни украинцев.