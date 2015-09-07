Опрос: лучше всего украинцы относятся к полякам и белорусам, а хуже всего к россиянам

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group Ukraine в сотрудничестве с американским Международным республиканским институтом, передает Польское радио.

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Среди опрошенных, 13% выразило «очень теплое» отношение к полякам, 42% – «теплое», 38% украинцев воспринимают поляков «нейтрально». Только 3% и менее 1% опрошенных имеют к полякам соответственно «прохладные» и «очень прохладные» чувства.

12% опрошенных высказалось «очень тепло» о белорусах, еще 43% – «тепло», «нейтрально» – 38%, 2% – «прохладно».

Грузин «очень тепло» и «тепло» воспринимает в целом 50% украинцев. 45% анкетируемых имеет «очень теплые» и «теплые» чувства к Евросоюзу. К Канаде «тепло» относятся 43%, в Литве – 42%, Германии – 37%.

США «очень тепло» воспринимает 7% украинцев, 34% – «тепло», 42% – «нейтрально», 10% – «прохладно», еще 3% – «очень прохладно».

А вот единственным государством, к которому «очень холодное» и «холодное» отношение преобладает над «очень теплым» и «теплым», является Россия. «Очень тепло» к северному соседу Украины относятся лишь 3% украинцев, еще 13% имеют «теплые» чувства к «стране-агрессору», 28% являются «нейтральными», 27% «прохладными», а 24% – испытывают «очень прохладные» чувства.