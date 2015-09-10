Соглашение об ассоциации не должно быть последним шагом в отношениях Украины и Евросоюза - Сикорский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский сказал журналистам сегодня в Киеве.

"Я считаю, что одновременно Украина и Европа должны делать то, что они пообещали. Украина - реформировать страну и побороть коррупцию, а Европейский Союз должен ввести безвизовый режим и Соглашение об ассоциации, а также по ассоциации - заверить, что ассоциация не будет последним шагом в отношениях между Украиной и Европейским Союзом", - отметил Сикорский.

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В то же время, говоря о визовой либерализации, он подчеркнул, что Украина должна выполнять то, что сказано в плане действий по визовой либерализации.

Вместе с тем, относительно работы правительства Украины он считает, что "это первое правительство, которое действительно начало осуществлять тяжелые реформы. Увеличение цены на газ было тяжелой реформой, и это первое правительство, которое решилось делать это". Сикорский считает, что это является обнадеживающим сигналом.