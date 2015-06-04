Консул Чехии объяснил, как украинцам получить мультивизу на 5 лет

Чешская республика приняла односторонние меры о дальнейшем облегчении визовой процедуры для граждан Украины, говорится в письме заведующего Консульским отделом Павла Пешека, адресованному корреспонденту ZN.UA.

"При условии предоставления копий предыдущих использованных виз (хотя бы одна одноразовая краткосрочная виза, выданной любой шенгенской страной) заявитель может подать заявление на многократную краткосрочную шенгенскую визу сроком на один год"", - говорится в письме.

Также сообщается, что использованая многократная виза на один год дает возможность подать заявление на визу сроком на 2 года, и срок следующей визы уже может составлять 5 лет. Итак, исходя из практики Консульского отдела в Киеве при принятии решения о предоставлении многократной визы, в большинстве таких случаев (до 90%) гражданам предоставляются мультивизы минимально сроком на 1 год, и нередко с более длительным сроком до 5 лет. В Консульском отделе в Киеве практически не используется практика предоставления краткосрочных многократных виз с сокращенным сроком.

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Подобную политику проводит также соседняя Словакия. Консульства в Киеве и Ужгороде гораздо чаще, чем польские, выдают пятилетние визы гражданам Украина с положительной визовой историей. После первой поездки в страну, которая выдала пятилетнюю визу (Чехию или Словакию) владелец этой мультивизы может в течение ее срока посетить все страны Шенгенской зоны, в том числе и Польшу.

Популяризация других, кроме польских, виз Шенген - это одна из задач, которым занимаются активисты социальной кампании "Пятилетние визы для украинцев и белорусов". Цель этой инициативы - добиться от польских консульств и визовых центров более массовой выдачи пятилетних виз, что может разгрузить большие очереди за польской визой. МИД Польши в целом соглашается с этими предложениями, министерство выдало консульствам соответствующие рекомендации, но они выполняются только частично. В этой ситуации активисты призывают обратить внимание на то, что другие страны Центральной и Восточной Европы более охотно выдают многолетние визы украинцам и белорусам и в их консульствах нет таких больших очередей - это касается, в частности, консульств Чехии, Словакии, Словении, Литвы и Латвии.