Порошенко подписал закон о раскрытии информации о владельцах СМИ

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации и реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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Закон №674-VIII, который Верховная Рада приняла 3 сентября, обязывает субъектов информационной деятельности (телерадиовещателей и провайдеров программной услуги) раскрывать информацию о реальной структуре собственности и предоставлять сведения о конечном бенефициарном владельце (контролере) компаний.

Законом запрещается создание и деятельность телеорганизаций, участником которых являются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых определен Кабинетом министров, а также соответствующие физические лица-предприниматели, физические лица и лица без гражданства.

На Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания возложена обязанность предоставлять подробное обоснование всем своим решениям относительно выдачи, отказа в выдаче и отказа в продлении лицензий. Также Нацсовету запрещено вводить какие-либо не предусмотренные законами Украины ограничения ретранслировать программы, которые происходят из стран - участниц Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

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Закон должен способствовать решению вопроса прозрачности отношений собственности относительно телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги. Также введены более четкие и прозрачные процедуры деятельности Нацсовета по телерадиовещанию относительно лицензирования.