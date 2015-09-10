Украина и Польша планируют удвоить количество пунктов таможенного досмотра на границе – Яценюк

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Польши Эвой Копач в Варшаве.

«Сегодня мы вместе приняли решение о незамедлительном начале переговоров о подписании нового соглашения о пунктах общего контроля на таможнях», - цитирует Яценюка пресс-служба.

Яценюк напомнил, что на текущий момент работают 4 таких пункта. «Но мы внедрим общий контроль на 8 таких пунктах», - отметил глава правительства.

Читайте такжеТак как Польша понимает Украину, ее мало кто понимает в мире - Яценюк

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, Украина и Польша подписали кредитное соглашение, предполагающее выделение нашей стране кредита в 100 млн евро на условиях связанной помощи на реализацию проектов развития приграничной инфраструктуры и пунктов пропуска через украинско-польскую границу. Соглашение было подписано в ходе визита украинской правительственной делегации во главе с премьер-министром Арсением Яценюком в Варшаву.

Документ подписали министры финансов Украины и Польши Наталья Яресько и Матеуш Щурек. Как подчеркнули в правительстве, кредит выделяется на 30 лет под 0,15% годовых. Как отметил премьер-министр Яценюк, средства будут направлены на строительство 8 пунктов пропуска, через которые ежедневно проходят 50 тыс человек, 15 тыс автомобилей и 2 тыс больших грузовиков. 60% средств будут направлены на строительство дорог в этих пунктах, 40% средств – на строительство инфраструктуры. При этом Яценюк отметил, что к строительным работам будет активно привлекаться польский бизнес.