Польша выделит Украине 100 миллионов евро на развитие пунктов пропуска

Выделение средств предусмотрено межправительственным соглашением, которое в присутствии глав правительств Украины и Польши подписали министр финансов Украины Наталья Яресько и министр финансов Польши Матеуш Щурек.

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Подписано межправительственное соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 100 млн евро на условиях связанной помощи.

Премьер-министр Арсений Яценюк после встречи с главой правительства Польши Эвой Копач сообщил, что это соглашение является реальным шагом в помощи Украине.

По словам Арсения Яценюка, документ предусматривает предоставление Украине средств на 30 лет под 0,15%. "Фактически под ноль процентов", - добавил он.

Предоставленные средства, подчеркнул премьер, будут использованы на развитие восьми пунктов пропуска на самой большой восточной границе Евросоюза.

"В целом это будет касаться восьми миллионов граждан с обеих сторон. Через эти пункты ежедневно проходит 50 тыс. человек, 15 тыс. автомобилей и 2 тыс. грузовиков", - отметил премьер.

"60% средств мы отправляем на строительство дорог на этих пунктах пропуска, 40% средств направляются на строительство инфраструктуры", - сообщил глава правительства.

Арсений Яценюк отметил, что к строительству украинских пунктов пропуска будет активно привлекаться польский бизнес.