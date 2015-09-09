Я не ношу розовые очки, но Минские соглашения работают - Порошенко

Об этом он заявил в ходе заседания Совета регионального развития, передает корреспондент УНИАН.

"Минские Соглашения работают, кто хочет убедиться, посмотрите отчетность по статистике обстрелов. Я не человек, который носит розовые очки, поэтому нам надо укреплять нашу армию и быть готовыми в любой момент к срыву Минских соглашений и наступления", - заявил Порошенко.

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Порошенко отметил, что с 29 августа 2015 г. в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе нет обстрелов.

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"Вчера, позавчера и сегодня у нас не было ни одного выстрела. У нас были действия в Луганской области разведывательно-диверсионной группы, боевое столкновение уже за пределами линии разграничения, и враг заплатил большую цену за такие действия против нашего государства", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный. В целом на протяжении 8 сентября пророссийские бандформирования 4 раза нарушили перемирие.