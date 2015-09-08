В минувшие сутки впервые с мая 2014 года вблизи Донецкого аэропорта было спокойно – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Донецком направлении одна вражеская провокация произошла вблизи Майорска. Около 20 минут боевики вели огонь по нашим позициям с применением стрелкового оружия. В других пригородах, от Горловки до Ясиноватой, вчера перемирие соблюдалось. Также впервые, начиная с 26 мая 2014 года, было совершенно спокойно вблизи Донецкого аэропорта. Вечером один вражеский минометный обстрел произошел в Марьинке. Огонь велся с территории Петровского района Донецка», - сказал он.

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На Мариупольском направлении, по словам Мотузяника, как и раньше, совершенно спокойно. Мотузяник отметил, что, пользуясь затишьем, военные инженеры Вооруженных сил Украины продолжают укреплять линию укреплений по всему участку фронта.

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«Бункеры изготовлены по современным стандартам и технологиям. Они имеют мощную противоминную и противоракетную защиту, улучшенные системы вентиляции и жизнеобеспечения. Все бункеры покрываются прочными бревнами и толстым слоем земли, в случае необходимости укрепления способны обеспечить нашим воинам надежную защиту от вражеских обстрелов», - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что вчера возле поселка Новоайдар Луганской области было зафиксировано два полета вражеских беспилотников.