За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

"Луганское направление: между часом и двумя часами ночи противник снова попытался просочиться через украинскую линию обороны в Станично-Луганском районе", - сказал он.

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Лысенко сообщил, что вражеская диверсионно-разведывательная группа переправилась через реку Северский Донец в районе поселка Сизое и вступила в бой с украинскими военными. "После получасовой перестрелки противник отступил. В ходе боя погиб один украинский воин", - сказал он и добавил, что больше потерь силы АТО за минувшие сутки не понесли.