Аваков пообещал Тягнибоку встречный иск: "И пусть не забудет взять с собой в суд совесть"

Об этом министр сообщил на своей страничке в Facebook.

"Тягнибок подает в суд на меня. Это более цивилизованно, чем та преступная пещерная тупость, в которой он участвовал под Верховной Радой. Рад прогрессу. И получит встречный иск. И не будет трое убитых солдат и 140 раненых, как плата за бессовестные политические игры маргиналов. И пусть не забудет взять с собой в суд совесть, если она у него осталась", - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью журналистам перед допросом в МВД Тягнибок заявил, что намерен подать иск против Авакова о защите, чести и достоинства, и деловой репутации за обвинения в причастности к организации беспорядков под зданием Верховной Рады 31 августа.

Напомним, 31 августа, в день, когда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями возле Верховной Рады, Аваков прямо обвинил лидера партии ВО «Свобода» в беспорядках.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.