Порошенко напугал членов правительства: Это будет ужас, когда вы узнаете о планах террористов

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров во вторник, призвав сохранить единство в стране, пишет Украинская правда.

Вместе с тем Порошенко сообщил, что в ближайшее время станут известны подробности событий под Верховной Радой 31 августа, которые шокируют украинцев.

"В ближайшее время станут известны подробности событий 31 августа, которые предоставят следственные органы. Это будет ужас, когда вы услышите планы террористов, что они собирались сделать", - сказал он.

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Он обвинил некоторых политиков в расшатывании ситуации в стране.

По его словам, "часть политикума решила, что внешние риски уже неактуальны, и сейчас самое время разжигать внутренний конфликт".

"Ради лишних мест в районных советах, эти политики готовы и гранаты бросать под Верховной Радой, и всю страну поджечь", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия делает на это ставку.

"Еще раз призываю все политические силы к консолидации", - сказал Порошенко.

Напомним, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях во ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов "Свободы" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.