Ющенко на ЧАЄС откроет пусковой комплекс по переработке радиоактивных отходов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Киевскую область, где посетит Чернобыльскую АЭС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, поездка приурочена к годовщине трагедии на этой станции.

Планируется, что глава государства примет участие в мероприятиях по дальнейшему гарантированию безопасности ЧАЭС, а именно: будет присутствовать на открытии пускового комплекса первой очереди Комплекса «Вектор» (по переработке радиоактивных отходов).

Также Президент будет наблюдать за выгрузкой последнего топливного сборника из реактора третьего блока ЧАЭС.