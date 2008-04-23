Ющенко на ЧАЄС откроет пусковой комплекс по переработке радиоактивных отходов
10:27, 23 апреля 2008Политика
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Президент отбыл в Киевскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Киевскую область, где посетит Чернобыльскую АЭС.
Как сообщает пресс-служба главы государства, поездка приурочена к годовщине трагедии на этой станции.
Планируется, что глава государства примет участие в мероприятиях по дальнейшему гарантированию безопасности ЧАЭС, а именно: будет присутствовать на открытии пускового комплекса первой очереди Комплекса «Вектор» (по переработке радиоактивных отходов).
Также Президент будет наблюдать за выгрузкой последнего топливного сборника из реактора третьего блока ЧАЭС.
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