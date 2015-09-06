Коррупцию в налоговой системе уничтожит максимальное ее упрощение - Яценюк

Об этом сказал глава правительства в программе "10 минут с премьер-министром" 6 сентября.

Принцип справедливости, отметил Арсений Яценюк, заключается в следующем: "Тот, кто зарабатывает, должен получить свою законно заработанную часть дохода. И бюджет должен также получить свою часть дохода от соответствующих заработков. При этом налоги, уплаченные в бюджет, должны прозрачно и честно использоваться, о чем должен знать каждый украинский гражданин ".

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Второй принцип, подчеркнул глава правительства - это принцип равенства: "Это означает, что налоги платят все, что система налогообложения равна для всех. И никаких исключений в зависимости от компании или олигарха, который владеет этой компанией, не должно быть ".

Еще один принцип новой налоговой политики - это простота: "Лучший способ побороть коррупцию в налоговой системе и сделать так, чтобы все платили налоги, - это максимально ее упростить".

"Четвертый принцип -предсказуемость налоговой политики. Предприниматель должен знать, какие налоги установлены, какие налоги и когда будут меняться, для того чтобы он мог легко прогнозировать свой бизнес ", - отметил Арсений Яценюк.

Он напомнил, что правительство провело первый этап налоговой реформы и отметил необходимость перейти ко второму этапу реформирования налоговой системы. Введение налогов в стране должно стать предметом общественного консенсуса, подчеркнул премьер.