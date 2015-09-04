Яценюк обвинил Саакашвили во лжи, но назвался его "первым союзником"

Об этом он сообщил в заявлении для СМИ, передает корреспондент УНИАН.

"Я бы хотел, конечно, обратиться и к руководителю Одесской областной государственной администрации: я понимаю всю эмоциональность, которая у него есть, я понимаю, как ему тяжело. Тяжело всем. Мы здесь все едины, и поэтому эмоции, необоснованные обвинения, они играют на руку только тем, кто против реформ в стране, кто против реальных изменений в Украине. Тем более негоже бывшему президенту давать лживые обвинения. Но я - его первый союзник", - уаверил Яценюк.

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"Михеил должен работать, и он будет работать. Я ни на какие персональные выпады не реагирую. Речь не идет ни о персоналиях, ни об эмоциях. Речь идет об ответственности за судьбу страны, о моей ответственности перед Украиной, об ответственности Михеила перед одесситами, и мы здесь едины", - добавил премьер.

Как ранее сообщали СМИ, Саакашвили заявил в эфире "5 канала", что украинское правительство контролируют олигархи.