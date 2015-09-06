Сноуден разочаровался в России из-за подавления свободы в интернете

Об этом Сноуден заявил во время церемонии присуждения ему норвежской премии имени Б'єрнстьєрне Б'єрнсона, сообщает немецкие издания Spiegel.

Согласно сообщению, Сноуден подверг критике ограничение свободы мышления в России, передает Украинская правда.

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В своей речи Сноуден назвал стремление российской власти все больше контролировать интернет и то, что думают люди "в корне неправильным". Также Сноуден отметил, что контроль над интернетом является "политической ошибкой".

При этом беглец, которому в свое время Россия предоставила убежище, заявил, что предпочел бы снова жить в США.