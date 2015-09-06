Сноуден разочаровался в России из-за подавления свободы в интернете

18:17, 06 сентября 2015
Политика
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Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден раскритиковал Россию за подавление свободы в интернете и вмешательство в личную жизнь граждан.

Едвард Сноуден / Скриншот The Guardian

Об этом Сноуден заявил во время церемонии присуждения ему норвежской премии имени Б'єрнстьєрне Б'єрнсона, сообщает немецкие издания Spiegel.

Согласно сообщению, Сноуден подверг критике ограничение свободы мышления в России, передает Украинская правда.

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В своей речи Сноуден назвал стремление российской власти все больше контролировать интернет и то, что думают люди "в корне неправильным". Также Сноуден отметил, что контроль над интернетом является "политической ошибкой".

При этом беглец, которому в свое время Россия предоставила убежище, заявил, что предпочел бы снова жить в США.

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