Сноуден разочаровался в России из-за подавления свободы в интернете
18:17, 06 сентября 2015Политика
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Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден раскритиковал Россию за подавление свободы в интернете и вмешательство в личную жизнь граждан.
Эдвард Сноуден / Скриншот The Guardian
Об этом Сноуден заявил во время церемонии присуждения ему норвежской премии имени Б'єрнстьєрне Б'єрнсона, сообщает немецкие издания Spiegel.
Согласно сообщению, Сноуден подверг критике ограничение свободы мышления в России, передает Украинская правда.
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В своей речи Сноуден назвал стремление российской власти все больше контролировать интернет и то, что думают люди "в корне неправильным". Также Сноуден отметил, что контроль над интернетом является "политической ошибкой".
При этом беглец, которому в свое время Россия предоставила убежище, заявил, что предпочел бы снова жить в США.
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