Адвокаты Сенцова подали иск против российских телеканалов

Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил в интервью Радио Свобода.

По словам адвоката, СМИ еще до вынесения основного решения по уголовному делу (а только приговор – единственный документ, который может решать виновность или невиновность) была распространена лживая, заведомо ложная информация о том, что люди совершали теракты. Это касалось Сенцова и Александра Кольченко.

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«Защита Сенцова считает, что СМИ – «Первый канал», НТВ, многие госканалы – они не имели права распространять эту информацию в категорическом смысле. Имеется в виду, что люди, например, могли распространить информацию о подозрении в совершении преступления, но не говорить об их виновности... Исходя из этого, соответственно, предъявлены исковые требования к основным российским телеканалам», – подчеркнул Динзе.

Как сообщал УНИАН, 25 августа российский суд приговорил украинского режиссера Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Активисту Кольченко российский суд дал 10 лет тюрьмы. Их осудили по обвинению в организации терактов в Крыму. Оба украинца обвинения отвергают, называя дело политическим.

Защита Сенцова подала апелляцию на приговор в Верховный суд Российской Федерации, дата заседания пока неизвестна.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю юбилея выхода фильма "Тени забытых предков" назвал Сенцова узником совести и шестидесятником современности.