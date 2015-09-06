Экс-депутат Марков намерен судиться с украинским бюро Интерпола - СМИ

Как передает ТАСС, об этом Марков заявил в интервью одному из российских телеканалов.

"Украина должна предоставить какие-то документы, на основании которых меня арестовали. Но, я так понимаю, что документов у них просто нет. Я сейчас обратился в суд на действия украинского Интерпола. Это серьезная международная организация, созданная для борьбы с преступностью, а не для сведения политических счетов Украины. Я думаю, эта история будет иметь продолжение", - сказал Марков.

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Как сообщал УНИАН, в Украине Марков обвиняется по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство с причинением телесных повреждений) за избиение в Одессе в 2007 году участников митинга против установления памятника Екатерине II.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 г. Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014 г. В декабре 2014 года МВД Украины объявило его в розыск.

12 августа 2015 г. Маркова задержали в итальянском городе Сан-Ремо на требование украинского бюро Интерпола. Через два дня местный суд его арестовал.

Позже суд Генуи изменил Маркову меру пресечения, переведя его из тюрьмы под домашний арест с ношением электронного браслета.