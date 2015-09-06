Советник Авакова: Путин хочет "расколоть" изнутри Раду и вернуть Украине Донбасс

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью Апострофу.

"Сейчас Путин все свои силы бросил на раскол Украины изнутри. Прежде всего, на раскол Верховной рады с целью проведения новых парламентских выборов. Как только он увидит, что эти планы реальны, он обязательно попытается вернуть Донбасс в состав Украины, чтобы его жители смогли принять в них участие. Из-за того, что избиратели Крыма и Донбасса не участвовали в прошлогодних парламентских выборах, структура власти в Украине коренным образом изменилась. Большинство в парламенте стало принадлежать проевропейским силам", - сказал он.

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По словам Геращенко, если избиратели Донбасса снова получат возможность голосовать, то совершенно очевидно, что они будут поддерживать пророссийских политиков.

"Это может серьезно изменить баланс власти в стране. Поэтому, еще раз хочу повторить, если Путин реально почувствует, что Украину можно расколоть изнутри и провести досрочные парламентские выборы — он сам сделает все для того, чтобы вернуть нам Донбасс", - подчеркнул советник министра внутренних дел.

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По мнению Геращенко, если такой план не сработает, то стоит ожидать замораживания конфликта, так как наступление на Украину — это самый невыгодный вариант для Путина: "ведь тогда ему нужно объяснить своей армии и своему народу необходимость такого наступления. А у него с этим могут возникнуть большие проблемы".

Напомним, ранее Геращенко обнародовал секретные документы Генштаба РФ, согласно которым Российская Федерация планировала захватить Левобережную Украину за 15 дней.

Однако, по его словам, на данный момент такое развитие событий зависит от политического решения Путина.