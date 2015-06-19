Геращенко обнародовал секретный план Путина по захвату Левобережной Украины
Советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал секретные документы Генштаба РФ, согласно которым Российская Федерация планировала захватить Левобережную Украину за 15 дней.
Как сообщил Геращенко на своей странице в Facebook, на сайте проекта Миротворец опубликована пояснительная записка "К плану огневого поражения противника".
"На этот раз публикуем "Пояснительную записку к плану огневого поражения противника", подготовленную начальником штаба Западного военного округа генерал-лейтенантом В. Астаповым и начальником оперативного управления генерал-майором И. Коваленко", - написал он.
По словам Геращенко, в документах "тщательно и с особым цинизмом перечисляется, какие военные части и объекты инфраструктуры Украины должны быть уничтожены ударами с воздуха или ракетно-артиллерийскими ударами".
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Вместе с тем, по его словам, в каждом случае указаны точные географические координаты баз украинской армии, Национальной гвардии, укрепрайоны, блок-посты и другие важные элементы оборонительной инфраструктуры Украины.
Кроме этого, как отмечает Геращенко, в документах детально расписана методика и тактика действий разведывательно-диверсионных групп противника, направленная на максимальное убыстрение продвижений российских войск по территории Левобережной Украины.
Советник главы МВД уверен, что тщательное изучение подробных секретных документов Генштаба РФ значительно повысит обороноспособность Украины, а также "покажет нашим зарубежным партнерам, насколько велика и реальна угроза полномасштабной военной агрессии со стороны путинской России".
Напомним, по словам Геращенко, целью операции является быстрый захват контроля над территорией и коммуникациями, без захвата крупных городов/областных центров.
"В соотвествии с планом батальоно-тактические группы регулярной Российской армии, объединенные в группу войск "Север", должны будут вторгнуться на территорию Украины в два этапа, - сначала в Харьковскую и Донецкую области, а затем в Полтавскую, Киевскую и Черниговскую", - писал ранее советник главы МВД.
Он также отмечал, что вторжение планируют по старой привычке маскировать под наступления орд "ополченцев" ЛНР/ДНР, которые накопили силы и хотят восстановить конституционный порядок в Украине без возврата Виктора Януковича.