Геращенко обнародовал секретный план Путина по захвату Левобережной Украины

Как сообщил Геращенко на своей странице в Facebook, на сайте проекта Миротворец опубликована пояснительная записка "К плану огневого поражения противника".

"На этот раз публикуем "Пояснительную записку к плану огневого поражения противника", подготовленную начальником штаба Западного военного округа генерал-лейтенантом В. Астаповым и начальником оперативного управления генерал-майором И. Коваленко", - написал он.

По словам Геращенко, в документах "тщательно и с особым цинизмом перечисляется, какие военные части и объекты инфраструктуры Украины должны быть уничтожены ударами с воздуха или ракетно-артиллерийскими ударами".

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Вместе с тем, по его словам, в каждом случае указаны точные географические координаты баз украинской армии, Национальной гвардии, укрепрайоны, блок-посты и другие важные элементы оборонительной инфраструктуры Украины.

Кроме этого, как отмечает Геращенко, в документах детально расписана методика и тактика действий разведывательно-диверсионных групп противника, направленная на максимальное убыстрение продвижений российских войск по территории Левобережной Украины.

Советник главы МВД уверен, что тщательное изучение подробных секретных документов Генштаба РФ значительно повысит обороноспособность Украины, а также "покажет нашим зарубежным партнерам, насколько велика и реальна угроза полномасштабной военной агрессии со стороны путинской России".

Напомним, по словам Геращенко, целью операции является быстрый захват контроля над территорией и коммуникациями, без захвата крупных городов/областных центров.

"В соотвествии с планом батальоно-тактические группы регулярной Российской армии, объединенные в группу войск "Север", должны будут вторгнуться на территорию Украины в два этапа, - сначала в Харьковскую и Донецкую области, а затем в Полтавскую, Киевскую и Черниговскую", - писал ранее советник главы МВД.

Он также отмечал, что вторжение планируют по старой привычке маскировать под наступления орд "ополченцев" ЛНР/ДНР, которые накопили силы и хотят восстановить конституционный порядок в Украине без возврата Виктора Януковича.